Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto beschädigt

Staatsschutz sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Donnerstag (19.6.), zwischen 17.30 und 19.30 Uhr, ein Fahrzeug in der Kasinostraße. Die Vandalen kratzten nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem spitzen Gegenstand ein Hakenkreuz in den Kotflügel des Autos. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell