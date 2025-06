Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Weiterer Einbruch in Neuschloß

Lampertheim (ots)

Nachdem in der Nacht zum Donnerstag (26.06.) Unbekannte über ein Fenster in Einfamilienhaus im Platanenweg in Neuschloß eindrangen (wir haben berichtet), wurde bei der Polizei in der gleichen Nacht nun noch ein weiterer Einbruch im Espenweg in Neuschloss angezeigt. Die Einbrecher drangen in diesem Fall über ein Fenster ein und entwendeten Geld.

In der Nacht zum Freitag (27.06.) drangen Einbrecher über ein Fenster zudem in ein Einfamilienhaus "Am Forstacker" in Hüttenfeld ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten anschließend Geld und Schmuck.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den Ermittlungen zu den Fällen betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die Beamten zu erreichen.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6063315

