Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: KITA und Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Rüsselsheim (ots)

In den vergangenen Tagen ereigneten sich in Rüsselsheim zwei Einbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwochabend (25.06.), 22.00 Uhr und Donnerstagnachmittag (26.06.), 15.45 Uhr, gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus in der Seilfurter Straße. Die ungebetenen Besucher erbeuteten Geld und Schmuck. Zudem geriet in der Nacht zum Donnerstag (26.06.) eine Kindertagesstätte in der Rheingauer Straße in das Visier Krimineller. Hier drangen die ungebetenen Besucher über ein Fenster in die Räume ein und durchwühlten Schränke, Spinde und Schubladen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Einbrecher hinterließen allerdings einen Schaden von rund 1500 Euro.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

