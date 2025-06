POL-DA: Reinheim-Georgenhausen: Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme eines 18-Jährigen

Lampertheim (ots) - Nachdem in der Nacht zum Donnerstag (26.06.) Unbekannte über ein Fenster in Einfamilienhaus im Platanenweg in Neuschloß eindrangen (wir haben berichtet), wurde bei der Polizei in der gleichen Nacht nun noch ein weiterer Einbruch im Espenweg in Neuschloss angezeigt. Die Einbrecher drangen in diesem Fall über ein Fenster ein und entwendeten Geld. In der Nacht zum Freitag (27.06.) drangen Einbrecher ...

