POL-DA: Bad König-Zell: Roller gestohlen und zu schnell unterwegs

Festnahme eines 16-Jährigen

Bad-Köng (ots)

Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer, der am Donnerstagmorgen (26.6) nicht nur die Anhaltesignale der Polizei ignorierte, sondern auch im Verdacht steht einen Roller gestohlen zu haben, konnte vorläufig festgenommen werden.

Gegen 10.15 Uhr geriet der mit zwei Personen besetzte Roller auf der Königer Straße in den Fokus der Polizeistreife. Augenscheinlich fuhr der Roller zu schnell und der Beifahrer trug keinen Helm, weshalb die Streife den Entschluss fasste den Roller zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale der Polizei und versuchte zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit zu fliehen. Da ihnen die Flucht so nicht gelang, ließen sie den Roller zurück und versuchten im Bereich der Feldgemarkung von Bad König zu Fuß davonzulaufen. Die Polizisten verhinderten die weitere Flucht und nahmen die zwei 16-Jährigen vorläufig fest. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller offensichtlich zuvor gestohlen worden ist. Der Fahrer muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

