Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Zimmern, Lebrechtstraße, Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Groß-Zimmern (ots)

In der Zeit von Freitag (27.06.2025), 18.00 Uhr bis Samstag (28.06.2025), 18.00 Uhr kam es in der Lebrechtstraße, Groß-Zimmern zu einem Unfall bei dem ein am Fahrbahnrand geparkter silberner Opel Astra beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Opel beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen. Berichterstatter: Färber, PK

