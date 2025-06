Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Mann zeigt Hitlergruß

Vorläufige Festnahme eines 24-Jährigen

Weiterstadt (ots)

Aufgrund des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen konnte eine Streife des 3. Polizeireviers einen 24 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann am Freitag (27.6.), gegen 22 Uhr, am Wilhelm-Leuschner-Platz den Hitlergruß gezeigt und gegrölt haben. Die sofort hinzugezogenen Kräfte der Polizei konnten den Mann zügig festnehmen. Ein Atemalkoholtest zeigte bei ihm 2,55 Promille an. Nach der Festnahme wurde er mit auf die Polizeiwache genommen und musste eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen.

Den 24-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, indem er sich verantworten muss. Die Kriminalpolizei ist bereits mit dem Fall betraut und ermittelt.

