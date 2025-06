POL-DA: Gernsheim: Fund einer Splittergranate/Hinweise der Polizei

Polizeipräsidium Südhessen

Am Freitag (27.06.), gegen 8.30 Uhr, wurde am Gernsheimer Badesee bei Baggerarbeiten an der Uferböschung, knapp oberhalb der Wasserfläche, eine 45 Kilogramm schwere Splittergranate aus dem 2. Weltkrieg entdeckt. Die hinzugezogenen Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes konnten rasch Entwarnung geben: Es war kein Zünder mehr vorhanden und die Granate konnte anschließend gefahrlos geborgen und abtransportiert werden.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Granatenfund weist die Polizei auf Folgendes hin und warnt: Grundsätzlich ist durch durch das derzeitige Niedrigwasser die Wahrscheinlichkeit höher, dass Kampfmittel ans Tageslicht kommen. Wenn jemand eine Granate oder ähnliches entdeckt, sollte umgehend die Polizei benachrichtigt werden. Das aufgefundene Kampfmittel sollte nicht berührt und an seiner Fundstelle belassen werden!

