Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Körperverletzungsdelikt am Pforzheimer Hauptbahnhof

Pforzheim (ots)

Am Mittwochmittag (11. Juni) ist es am Pforzheimer Hauptbahnhof zu einem körperlichen Angriff auf eine 32-jährige Frau durch eine 35-jährige Tatverdächtige gekommen. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung wegen unerlaubten Rauchens im Wartebereich.

Gegen 12:30 Uhr beobachteten Beamte der Bundespolizei eine körperliche Auseinandersetzung zweier Frauen am Bahnsteig 5 des Pforzheimer Hauptbahnhofs. Die Beamten schritten ein und trennten die Streitparteien voneinander.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die 32-jährige deutsche Geschädigte zuvor mit ihren beiden im Kinderwagen befindlichen Kleinkindern auf einer Sitzbank am betroffenen Bahnsteig aufhielt. Die 35-jährige Tatverdächtige deutscher Staatsbürgerschaft setzte sich neben sie und rauchte dort trotz Rauchverbots.

Nachdem die Mutter die Frau auf das Rauchverbot sowie in der Nähe befindlichen Raucherbereiche hingewiesen und darum gebeten hatte das Rauchen in Gegenwart ihrer Kinder zu unterlassen, reagierte die Tatverdächtige verständnislos. Sie trat an den Kinderwagen heran und blies den Zigarettenrauch gezielt in Richtung der Kinder.

Als die Mutter die 35-Jährige von sich und dem Kinderwagen wegdrängte, griff die Tatverdächtige die 32-Jährige am Hals und würgte sie. Die Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung.

Gegen die Tatverdächtige wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

