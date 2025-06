Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Erregung öffentlichen Ärgernisses im Zug nach Karlsruhe

Mannheim/Karlsruhe (ots)

Am Montagabend (2. Juni) ist es in einer S-Bahn der Linie S9 auf dem Weg von Mannheim Hauptbahnhof nach Karlsruhe Hauptbahnhof zu einem Fall von Erregung öffentlichen Ärgernisses gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte sich der 24-jährige syrische Tatverdächtige gegen 16:00 Uhr in einer 4er-Sitzgruppe gegenüber der Geschädigten. In Gegenwart der 21-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen berührte er dabei seinen bekleideten Intimbereich in eindeutiger Weise. Die junge Frau informierte umgehend den Triebfahrzeugführer über den Vorfall, welcher daraufhin die Bundespolizei verständigte.

Nach Ankunft der S-Bahn im Karlsruher Hauptbahnhof, verließen die Geschädigte und der Triebfahrzeugführer den Zug, um dem Tatverdächtigen zu folgen. Zeitgleich trafen Beamte der Bundespolizei ein und nahmen den Mann vorläufig fest.

Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Dienststelle entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell