BPOLI-KA: Versuchte Sachbeschädigung am Mannheimer Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt mit Messern bewaffneten Mann fest

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend (2. Juni) gegen 20:00 Uhr ist es am Mannheimer Hauptbahnhof zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein Mann mit Messern bewaffnet aufgefallen war.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit wurden zunächst in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof auf den 41-jährigen vietnamesischen Staatsangehörigen aufmerksam, da er offensichtlich zwei große Brotmesser mit sich führte. Nachdem er das Restaurant verließ, versuchte er mit einem Stuhl, den er bei einer Sitzgruppe in der Halle des Hauptbahnhofes aufnahm, die Scheibe eines nahegelegenen Geschäfts einzuschlagen. Die Messer führte er dabei immer sichtbar in seinen Händen. Die Scheiben wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht beschädigt.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Mann wenig später in unmittelbarer Nähe des Schnellrestaurants an. Sie sprachen ihn gezielt an und forderten ihn auf, die Messer abzulegen. Ein Beamter zog zur Eigensicherung die Dienstwaffe. Der 41-Jährige reagierte nach mehrmaliger Aufforderung kooperativ, legte beide Messer ab und ließ sich ohne weiteren Widerstand festnehmen. Verletzt wurde niemand.

Zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Spezialklinik für psychische Gesundheit überstellt.

Die Ermittlungen dauern an.

