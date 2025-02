Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Demonstrativer Aufzug durch mehrere Städte - Etappe 2

Ludwigsburg (ots)

Am heutigen Dienstag, 11.02.2025 eröffnete die Versammlungsleiterin die Versammlung in der Pflugfelderstraße in Ludwigsburg. Mit einer marginalen Anpassung der Aufzugsstrecke aufgrund einer Baustelle setzte sich der Aufzug um 10:30 Uhr mit ca. 130 Versammlungsteilnehmern in Bewegung. Um 13:00 Uhr erreichte der Aufzug die Zwischenkundgebungsörtlichkeit an der JVA Stammheim. Ohne größere Vorkommnisse wurde die Kundgebung in Stuttgart in der Siemensstraße um 16:30 Uhr durch die Versammlungsleiterin für beendet erklärt.

