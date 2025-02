Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Demonstrativer Aufzug durch mehrere Städte - Etappe 1

Heilbronn (ots)

Um zehn Uhr am heutigen Montag, 10. Februar 2025, begann in Heilbronn mit einer Auftaktkundgebung ein mehrtägiger demonstrativer Aufzug. Die Demo startete gegen 10:45 Uhr mit ungefähr 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Strecke führte 13,5 Kilometer von der Theresienwiese durch das Stadtgebiet und endete ca. 18:30 Uhr an der Landturmstraße.

Im Gesamten verlief die Demo friedlich. Es kam zu vereinzelten Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und das Vereinsgesetz. Deshalb wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Nachmittag provozierte ein Autofahrer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Aufzugs. Daraufhin warfen diese Plastikflaschen und eine Fahne in Richtung des Autos. Es wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Sachschaden. Zwei Personen wurden im Nachgang durch Polizeibeamte identifiziert und wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr festgenommen.

Im Stadtgebiet kam es wegen der Demo zu Verkehrsbehinderungen.

