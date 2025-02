POL-PDKH: Spritztour endet auf dem Dach - zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall nahe Hargesheim

Wallhausen (ots) - In der Ortsgemeinde Wallhausen kam es am 06.02.2025 zu zwei Wohnungseinbrüchen. Am Abend des 06.02.2025 wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch in der Straße Burgunderweg gemeldet. Bislang unbekannte Täter brachen eine rückwärtig gelegene Terrassentür an einem Einfamilienhaus auf. Im Objekt wurden verschiedene Räume deliktstypisch durchwühlt und Schmuckgegenstände sowie ...

