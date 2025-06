Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Fahrradfahrer mit rund 2,6 Promille unterwegs

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 63-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstagabend (28.06.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 23.30 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Bischofsheim ein Radfahrer in der Hauptstraße auf. Dieser fuhr vor den Beamten auf der Straße und hatte erhebliche Probleme, die Spur zu halten. Die Einsatzkräfte stoppten daraufhin den 63 Jahre alten Mann und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei fiel auf, dass er erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. Hier musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

