Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch

Dieburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Nacht zum Sonntag (29.6.) in ein Haus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße einzubrechen.

Gegen 2.30 Uhr wollte sich der Unbekannte nach derzeitigem Ermittlungsstand, mithilfe von Mülltonnen, Zugang über einen Balkon in das Innere des Objekts verschaffen. Dies konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden, welche sofort die Polizei alarmierte. Der Täter flüchtete zu Fuß über die Von-Gluck-Straße und suchte das Weite. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Für die Fahndung wurde unter anderem der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Bereits zuvor soll sich der Täter gegen 1 Uhr im Bereich des Tatortes aufgehalten und verdächtig verhalten haben. Die Zeugin sprach ihn an, woraufhin er zunächst das Weite in unbekannte Richtung suchte und im Anschluss zurückkehrte.

Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

