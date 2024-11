POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 54-jährigen Mann aus Jarmen (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Stralsund (ots) - Am frühen Morgen des 10.11.2024 meldete ein Zeuge der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen verunfallten PKW in der Ortslage Parow, welcher in den Straßengraben gefahren war. Umgehend eingesetzte Polizeivollzugsbeamte des Polizeihauptrevier Stralsund konnten am ...

mehr