Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Postbotin unterschlägt ein Handy

Friedland (ots)

Ein Bürger meldete der Einsatzleitstelle, dass er soeben Opfer einer Straftat wurde. Er hat über das Internet ein neues Handy bestellt. Als er das Paket, in welchem sich das Handy befinden sollte empfing, fiel ihm bereits die unsachgemäße Verpackung des Handys auf. Als er das Paket öffnete, musste er feststellen, dass sich in diesem nicht das erwartete Handy im Wert von ca. 1000 EUR, sondern vier Tafeln Schokolade befanden. Anschließend stieg er in seinen PKW und fuhr der Postbotin hinterher, welche er im Verdacht hatte das Handy zu unterschlagen. Es gelang ihm die Postbotin einzuholen und er konfrontierte sie mit dem Tatvorwurf. Gleichzeitig sagte er ihr, dass er die Polizei alarmiert hat und diese auf dem Weg sind. Hierbei nahm er der Postbotin den Autoschlüssel weg. Damit sie nicht flüchten könne. Die Postbotin bot dem Mann an, dass er sein Handy wiederhaben kann, wenn er ihr den Schlüssel gibt, doch der Mann blieb hartnäckig und wartete, bis die Polizei eintraf. Durch diese wurde das Handy bei der Postbotin , einer 26-jährigen polnischen Staatsbürgerin, aufgefunden und konnte an den Geschädigten zurückgegeben werden. Gegen die Postbotin wurde Anzeige wegen Unterschlagung und wegen Verletzung des Postgeheimnisses erstattet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell