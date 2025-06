Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrrad sichergestellt

Rechtmäßige Eigentümer gesucht

Darmstadt (ots)

Nach der Sicherstellung eines Rennrades im März 2025 sucht die Kriminalpolizei nach den rechtmäßigen Eigentümern. Am 21.3. nahmen Polizeikräfte einen 47 Jahre alten, mehrfach polizeibekannten Mann in der Innenstadt fest. Zuvor hatte er ein Fahrrad in der Kirchstraße zurückgelassen und angegeben, dass er das Rad gefunden hätte. Aufgrund der Umstände muss aber davon ausgegangen werden, dass das Fahrrad der. Marke Wynn aus einer Straftat stammt. Bisher konnte es aber noch nicht zugeordnet werden, weshalb sich die Ermittler jetzt mit einem Bild an die Öffentlichkeit wendet. Wer erkennt das Rennrad und hat Hinweise zur Herkunft? Das Kommissariat 43 ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

