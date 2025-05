LPI-GTH: Gartenhütte in Brand

Waltershausen (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden brannten in mehreren Straßen in Waltershausen diverse Wertstoffcontainer. Diese konnten durch die eingesetzte Feuerwehr zügig gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

mehr