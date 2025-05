Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räuber auf Motorrad in Ilmenau unterwegs - Zeugensuche

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Mittag, gegen 12:27 Uhr befuhr ein Motorrad mit zwei Personen besetzt den Parkplatz eines Einkaufsmarktes der Oberpörlitzer Straße in Ilmenau. Der Sozius stieg vom Kraftrad und versuchte einer 66jährigen Deutschen im Eingangsbereich des Marktes die Handtasche zu entreißen. Die Dame schrie laut um Hilfe, woraufhin der Räuber von seinem Vorhaben abließ. Der Unbekannte stieg wieder auf das Motorrad und beide entfernten sich ohne Beutegut vom Parkplatz.

Gegen 12:45 Uhr befand sich das "Räuberduo" mit dem Kraftrad in der Ilmenauer Lindenstraße. Im Vorbeifahren entriss der Sozius einer 76jährigen Deutschen die Handtasche. In dieser befanden sich persönliche Gegenstände im Wert von ca. 300 Euro. Das Motorrad flüchtete anschließend in Richtung Manebach / Stützerbach.

Glücklicherweise blieben die beiden Frauen unverletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf das Motorrad und die beiden unbekannten Täter geben können.

Der Polizei liegen derzeit folgende Beschreibungen vor:

Kraftrad:

- vermutlich Marke Suzuki (Farbe schwarz) - evtl. Typ GSXF600 mit weißen Blinkern und Auspuff rechts und links - am KRAD das nicht vergebene Kennzeichen SM-RM10 angebracht

Fahrer:

- vermutlich männlich - schwarzer Integralhelm - schwarze Motorradjacke mit der Aufschrift "FLM" auf dem Rücken - blaue Jeanshose - graue Strümpfe (aufgrund Sitzhaltung auf dem Krad auffällig erkennbar) - dunkle Turnschuhe mit weißen Sohlen

Beifahrer / Sozius:

- vermutlich männlich - auffällig weißer Integralhelm - schwarze Motorradjacke mit gräulich-gelben Applikationen - hellbrauner Rucksack

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0133064/2025 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell