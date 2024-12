Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Frau angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (14.12.) gegen 09.30 Uhr lief die 68-jährige Geschädigte auf der Bissinger Straße in Tamm in Richtung Norden. An der Einmündung zur Maystraße möchte sie diese überqueren, um weiter der Bissinger Straße folgen zu können. Von links, auf der Maystraße, näherte sich ein silberner Pkw mit SHA-Kennzeichen, der an der Einmündung anhielt. Als die Dame vor diesem Pkw auf die Straße trat, fuhr der Pkw unvermittelt wieder an und touchierte die Dame am linken Bein. Anstatt anzuhalten und sich um die Frau zu kümmern setzte der Pkw seine Fahrt nach rechts in die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte fort und flüchtete von der Unfallstelle. Die 68-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbständig zu einem Arzt. Das Polizeirevier Bietigheim, Tel.: 07142/4050, bietigheim.prev@polizei.bwl.de sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang sowie zum flüchtigen Fahrzeug geben können.

