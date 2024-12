Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbrecher flüchtet über den Balkon

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (13.12.2024) wurde ein Einbrecher in Marbach am Neckar im Harzbergweg auf frischer Tat ertappt. Gegen 18:10 Uhr kam der Wohnungsbesitzer nach Hause und störte den Täter, so dass dieser über den Balkon in Richtung der Nachbargrundstücke und von dort in unbekannte Richtung flüchtete. Zuvor gelangte der Täter über die Terrassentür in die Wohnung und durchwühlte in mehreren Zimmern die Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Der Sachschaden am Inventar beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 07144 900 0 oder per E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

