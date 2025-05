Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

B247 Schwabhausen - Ohrdruf (ots)

Am Samstagmorgen ereignete sich auf der B247 zwischen den Ortslagen Ohrdruf und Schwabhausen ein Verkehrsunfall. Ein 42-Jähriger BMW-Fahrer musste an einer roten Ampel halten. Ein 76-Jähriger Hyundaifahrer bemerkte dies zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den BMW auf. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 50.000 Euro. Die B247 war für ca. 75 Minuten voll gesperrt.(dg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell