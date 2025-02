Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Zeugen nach Wohnungseinbrüchen in Neuss

Neuss (ots)

Drei Unbekannte wollten am Donnerstag (20.02.), gegen 09:40 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Raabestraße in Norf einbrechen. Sie flüchteten, als sie die anwesende Bewohnerin bemerkten, in unbekannte Richtung.

Zunächst hatte es an der Haustür geklingelt. Die lebensältere Bewohnerin hatte nicht geöffnet und sich stattdessen durch die geschlossene Tür nach dem Anliegen erkundigt. Sie erhielt keine Antwort und sah, wie eine Frau wegging.

Als die Bewohnerin wenig später in die Küche kam, bemerkte sie drei junge Männer, die gerade dabei waren, ihr Küchenfenster aufzuhebeln. Die dunkel gekleideten Täter ergriffen sofort die Flucht. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Donnerstag (20.02.), in der Zeit von 08:45 bis 13:45 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der Ripuarierstraße auf der Furth. Unbekannte hatten den Schließzylinder einer Wohnungstür herausgebrochen und zwei Mobiltelefone sowie Bargeld erbeutet. Hinweise auf die Täter liegen in diesem Fall nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie Fenster und Türen! Beratung unter Telefon 02131 300-0.

