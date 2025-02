POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Lilith M. aus Grevenbroich

Neuss (ots) - Am Mittwoch (19.2.) hat die Polizei in Neuss zwei mutmaßliche Einbrecher in einen Supermarkt festgenommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind die beiden Tatverdächtigen, ein 16-jähriger Guineer und ein 34-jähriger Deutscher, gegen 22:55 Uhr an der Straße Büchel in der Neusser Innenstadt in ein Geschäft eingedrungen. Dabei lösten sie einen Alarm aus und entkamen zunächst mit alkoholischen ...

mehr