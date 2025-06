Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf der B64, Höhe Bad Gandersheim - Zeugen gesucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, B64, Mi. 11.06.2025, 22:15 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B64 in Rtg. B248. Auf Höhe Bad Gandersheim geriert er in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw Volvo eines 63-jährigen Fahrzeugführers aus Seesen. Anschließend flüchtet der Unfallverursacher vom Verkehrsunfallort ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch auf den Dienststellen des PK Bad Gandersheim (05382/95390) oder des PK Seesen (05381/9440) zu melden. (Wol)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell