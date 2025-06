POL-NOM: Elektroroller ohne Versicherungsschutz

Uslar (ots) - Bodenfelde, Schlichtelke, Ecke Raiffeisenstraße, Freitag, 13.06.2025, 16.20 Uhr BODENFELDE (st) Verkehrsunfall Ein 41 - Jähriger Fahrzeugführer aus Kalefeld befährt mit einem Transporter die Straße Schlichtelke in Richtung Raiffeisenstraße. In Höhe Raiffeisenstraße überfährt der 41 - Jährige ein Stoppschild und kollidiert mit dem von links kommenden PKW eines 25 - Jährigen Fahrzeugführers aus Bodenfelde. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. ...

