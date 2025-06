POL-NOM: Fahrradfahrer stürzt und beschädigt PKW

Northeim (ots) - 37154 Northeim, OT Stöckheim, Landesstraße 572/Am Siebeck, Freitag, 13.6.2025, 12.50 Uhr NORTHEIM (hei)- Am Freitagmittag befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Dassel mit seinem Pkw die Landesstraße 572 von Northeim in Richtung Einbeck. Auf Höhe der Ortschaft Stöckheim musste er an der Kreuzung Am Siebrecht verkehrsbedingt anhalten. Direkt hinter ihm fuhr ein 25-jähriger Einbecker mit seinem ...

mehr