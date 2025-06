Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - BMW beschädigt

Schüttorf (ots)

Am Freitag zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr kam es in der Mauerstraße in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in einer dortigen Parklücke abgestellten blauen BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Fahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell