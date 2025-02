POL-PDLD: Trickdiebin unterwegs - Zeugen gesucht

Neuburg am Rhein (ots) - Eine 20-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Germersheim kam mit ihrem PKW in einer Linkskurve auf der K20 zwischen Neuburg am Rhein und Berg aufgrund erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, sodass sich der PKW mehrmals überschlug. Die Fahrerin war zunächst eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins ...

