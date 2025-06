Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Stöckheim, Landesstraße 572/Am Siebeck, Freitag, 13.6.2025, 12.50 Uhr

NORTHEIM (hei)- Am Freitagmittag befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Dassel mit seinem Pkw die Landesstraße 572 von Northeim in Richtung Einbeck. Auf Höhe der Ortschaft Stöckheim musste er an der Kreuzung Am Siebrecht verkehrsbedingt anhalten.

Direkt hinter ihm fuhr ein 25-jähriger Einbecker mit seinem Pkw in gleicher Fahrtrichtung. Der 25-jährige bemerkte das Anhalten des vor ihm fahrenden Fahrzeug zu spät und fuhr auf den Pkw auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der 41-jährige Fahrer des vorderen Pkw leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000,- Euro.

