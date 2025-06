POL-NOM: Mit über 2,7 Promille gefahren

Northeim (ots) - Northeim, Am Lohgraben, Donnerstag, 12.06.2025, 19.45 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstagabend, gegen 19:45 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei Northeim einen Fund von Tierinnereien an einem Waldweg, auf der gegenüberliegenden Seite der Straße "Am Lohgraben". Die Polizei Northeim nahm den Vorfall auf und informierte umgehend das Veterinäramt des Landkreises Northeim. Nach Rücksprache mit dem Amt wurde ...

mehr