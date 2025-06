Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Jugendliche Opfer nach Bedrohung gesucht

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Albrechtshäuser Weg (Kundenparkplatz Supermarkt), Mittwoch, 11.06.2025, 21.45 Uhr

KATLENBURG (Wol)

Am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr wurde der Polizei Northeim eine männliche Person mit einem gefährlichen Gegenstand gemeldet, der bedrohlich über einen Kundenparkplatz eines Supermarkts in der Albrechtshäuser Weg in Katlenburg lief. Der Mann schlug mit dem Gegenstand auf Mülltonnen und schrie laut.

Nach Zeugenaussagen ging der Mann auf dem Parkplatz auf drei bis vier Jugendliche in bedrohlicher Haltung zu. Daraufhin seien die Jugendlichen geflüchtet. Eine Beschreibung der Jugendlichen liegt der Polizei nicht vor.

Ein 44-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau wurde durch die eingesetzten Streifenteams der Polizei Northeim festgestellt. Der Mann konnte nach gezielter Ansprache widerstandslos festgenommen werden. Der 44-Jährige tätigte widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt. Zudem konnte festgestellt werden, dass er Alkohol und berauschende Mittel konsumiert hatte. Durch die Staatsanwaltschaft Göttingen wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Zur Verhinderung weitere Straftaten verblieb der Mann bis zum Morgen des Folgetages im polizeilichen Gewahrsam.

Zum gefährlichen Gegenstand werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben gemacht.

Die Jugendlichen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden. Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei Northeim unter der Rufnummer 05551 - 91480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell