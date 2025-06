LPI-GTH: Zeugen nach Kellereinbruch gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 29 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr gestern Mittag die Gothaer Straße in Richtung Wahlwinkel. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie ins Schleudern und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen, die Frau wurde verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Audi musste abgeschleppt werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr