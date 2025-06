LPI-GTH: Verkehrsunfall auf B 176 - Erstmeldung

Eisenach (ots) - Heute Morgen kam es gegen 04.00 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Am Schleierborn zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das vermutlich durch entzündeten Unrat entstandene Feuer, sodass keine Gefahr für umliegende Wohnungen und Personen mehr bestand. Der 72 Jahre alte Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

