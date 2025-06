Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tierabfälle illegal entsorgt

Northeim (ots)

Northeim, Am Lohgraben, Donnerstag, 12.06.2025, 19.45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstagabend, gegen 19:45 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei Northeim einen Fund von Tierinnereien an einem Waldweg, auf der gegenüberliegenden Seite der Straße "Am Lohgraben".

Die Polizei Northeim nahm den Vorfall auf und informierte umgehend das Veterinäramt des Landkreises Northeim. Nach Rücksprache mit dem Amt wurde festgestellt, dass von den Tierabfällen keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere keine Tierseuchengefahr, ausgeht.

Die Polizei Northeim hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Unbekannt wegen der illegalen Entsorgung von Tierabfällen eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft oder Entsorgung der Schlachtabfälle geben können, werden gebeten, sich direkt an den Landkreis Northeim / Veterinäramt zu wenden. Die Kontaktdaten finden sich auf der Homepage des Landkreises Northeim.

