POL-FR: Wutöschingen: Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 11.05.2025, kurz nach 21 Uhr kam es in der Rechberger Straße in Wutöschingen zu einer Unfallflucht. An einem geparkten Toyota entstand dabei ein Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Unfallstelle blieben Autoteile des Verursachers zurück, außerdem konnte ein Zeuge ein Knallgeräusch wahrnehmen und ein Fahrzeug beim Wegfahren beobachten. Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316 531) sucht weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte es sich um einen hellen Audi A3 der Baujahre 2012 bis 2020 mit fehlendem Beifahrerspiegel handeln.

