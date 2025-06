Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Jugendliche bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim OT Höckelheim, Northeimer Straße, Donnerstag, 12.06.2025, 15.40 Uhr

HÖCKELHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 15.40 Uhr befuhr eine 19-Jährige aus Hardegsen mit einem Auto die Torstraße in Richtung Bundesstraße 241 und beabsichtigte geradeaus auf die Straße "Am Hasselberg" zu fahren. Beim Überqueren der Kreuzung übersah sie die von links kommende, bevorrechtigte 17-jährige Jugendliche aus Northeim mit ihrem Leichtkraftrad. Durch den Zusammenstoß stürzt die 17-Jährige und verletzt sich leicht.

Nach einer Erstbehandlung vor Ort wird sie in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell