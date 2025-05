Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann mit Messer durch Polizei überwältigt

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, kurz vor 9 Uhr, ging ein Notruf bei der Polizei ein, wobei ein Mann gemeldet wurde, der in einem Mehrfamilienwohnhaus im Jenaer Stadtteil Lichtenhain mit einem langen Messer umherläuft und auch Bewohner bedroht. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zum Tatort entsendet. Mit Hilfe des Mitteilers konnte der Täter schließlich schnell lokalisiert werden. Der 41-Jährige Mann wurde durch die Beamten überwältigt und durchsucht. Hierbei konnte zunächst kein Messer aufgefunden werden. Erst bei einer Absuche des Bereiches vor dem Gebäude wurde das Tatmittel schließlich festgestellt. Es handelte sich hierbei um ein langes Küchenmesser. Da der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde ein Notarzt hinzugewogen, um eine Einweisung in die Psychiatrie zu prüfen. Bei der Befragung des Mitteilers wurde bekannt, dass der Täter mit dem Messer in der Hand durchs Haus lief und sich bedrohlich vor ihn gestellt hatte, ohne das Messer jedoch gegen ihn einzusetzen. Glücklicherweise wurde durch das schnelle Eingreifen der Polizeibeamten niemand verletzt. Den Beamten war der Mann bereits durch zahlreichen ähnliche Sachverhalte aus der Vergangenheit bekannt. Unter Polizeibegleitung wurde der 41-Jährige schließlich in die Psychiatrie in Jena eingeliefert.

