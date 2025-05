LPI-J: Wildunfall

Apolda (ots) - In der Nacht vom 23.05.2025 zum 24.05.2025 ereignete sich ein Unfall in Apolda, Carolinenstraße. Der Geschädigte parkte seinen Pkw Toyota Corolla ordnungsgemäß verschlossen und gesichert am Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren fuhr der Fahrer eines unbekannten Kfz. gegen den linken Außenspiegel des Pkw Toyota Corolla. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich danach von der Unfallstelle. Am Außenspiegel entstand ein Schaden von ca. 300,- Euro. ...

