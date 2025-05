Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mopedfahrer verunfallt

Apolda (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag in der Auenstraße in Apolda. Zwei Simsonfahrer im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, welche in gegensätzlicher Richtung unterwegs waren, sind aus bislang ungeklärter Ursache frontal miteinander kolliediert. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

