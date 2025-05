Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit dem Multicar geflüchtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sulza: Einfach weitergefahren ist am Donnerstagmorgen ein Multicar nach einer seitlichen Touchierung mit einem entgegenkommenden Renault. Beide befuhren gegen 06:30 Uhr die Kreisstraße zwischen Großbockedra und Sulza, als sie sich in Höhe des Abzweiges Schiebelau seitlich trafen und jeweils Schaden am anderen Fahrzeug verursachten. Der Fahrer des grünen Multicars, welches vermutlich Holz geladen hatte, kam seinen Pflichten nicht nach und fuhr in Richtung Großbockedra weiter. Der unverletzte Renaultfahrer rief anschließend die Polizei. Diese bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zum Flüchtigen unter der Rufnummer 0361 5743-56100. Ihre Informationen können sie auch per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de richten. Bitte jeweils das Aktenzeichen 0130851/2025 mit angeben.

