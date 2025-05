LPI-J: Angehalten - trotzdem kam es zum Unfall

Jena (ots) - Der frühe Vogel fängt den Wurm, so ein Sprichwort. Oder wird gefangen, weil er gegen eine Laterne stößt. Im übertragenen Sinne so geschehen am Donnerstagfrüh, kurz nach halb 7. Zeugen teilten mit, dass ein Pkw in der Nähe der Auffahrt Burgau auf der Stadtrodaer Straße gegen einen Laternenmast gefahren sei. Als die Beamten eintrafen bestätigte sich die Meldung. Der Fahrer des Mitsubishi wirkte auch etwas benommen, was aber nicht allein vom Unfall ...

