Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Zweiparteienhaus Täter hebeln Fenster auf

Neuenkirchen (ots)

Am Mittwoch (29.01.) in der Zeit von 18.15 Uhr und 20.00 Uhr sind Unbekannte in ein Haus an der Südstraße eingebrochen. An der Hausrückseite hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Die beiden Wohnungen sind über einen gemeinsamen Flur verbunden. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnungen komplett. Gestohlen wurden ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag und Schmuck. Ob noch mehr fehlt, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

