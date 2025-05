Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Taxizeche geprellt

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Gegen einen "Zechpreller" ermittelt die Polizei seit Sonntagmorgen im nördlichen Landkreis. Der 34-jährige Mann war in Kaiserslautern in ein Taxi gestiegen, um sich nach Hause fahren zu lassen. Am Wohnort angekommen, bemerkte er, dass er den Fahrpreis nicht zahlen konnte. Deshalb ließ er sich von dem Taxifahrer zu einem Freund bringen. Dieser öffnete aber nicht die Tür. Daraufhin setzte sich der 34-Jährige in sein Fahrzeug, das er dort über das Wochenende abgestellt hatte, und weigerte sich, den offenen Betrag zu bezahlen. Der Taxifahrer schaltete die Polizei ein und stellte Strafantrag wegen Betrugs. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte der Zechpreller zusätzlich die eingesetzten Polizisten. Neben der Anzeige wegen Betrugs kommt nun auch eine Anzeige wegen Beleidigung auf den 34-Jährigen zu. |elz

