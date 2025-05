Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Kontrolle Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmorgen wurde ein 32-jähriger Mann in der Spittelstraße mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er wirkte betrunken. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich, da der Fahrer den Anweisungen der Polizisten nicht folgen konnte. Als dem Mann mitgeteilt wurde, dass er wegen einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen muss, weigerte er sich und versuchte, sich wieder in seinen Wagen zu setzen. Die Einsatzkräfte hinderten den 32-Jährigen daran, der mit massivem Widerstand und lautstarken Beleidigungen antwortete. Schließlich gelang es den Polizisten, den Mann zu fesseln und mitzunehmen. Nach der Blutentnahme durfte der Randalierer die Dienststelle in Begleitung der Military Police wieder verlassen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf den Fahrer kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Widerstands zu. |elz

