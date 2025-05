Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufgeräumter Tatort verhindert Spurensuche

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Sonntagnachmittag in der Humboldtstraße an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Zwischen 14.30 und 16.05 Uhr drangen die Diebe auf noch nicht geklärte Weise in den Renault Megane ein und durchwühlten den Innenraum. Ersten Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen.

Leider konnten die Ermittler vor Ort keine Spurensicherung mehr durchführen, da der Fahrzeughalter beim Eintreffen der Streife bereits angefangen hatte, das Wageninnere wieder aufzuräumen. Die Polizeibeamten sind deshalb auf der Suche nach Zeugen: Wer hat im fraglichen Zeitraum in der Humboldtstraße verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

