POL-PDLD: Positiver Drogentest nach Gurtverstoß

Herxheim (ots) - Am 06.03.2025 befand sich gegen 21:15 Uhr eine Streife der Polizeiinspektion Landau in anderer Sache in Herxheim in der Offenbacher Straße. Akustisch konnten sie einen PKW vernehmen, welcher um die Kurve driftete. Das Driften konnte einem 19-jährigen Mercedes-Fahrer zugeordnet werden, welcher sich somit für eine Verkehrskontrolle qualifizierte. Während der Kontrolle ergaben sich zudem Anzeichen, die ...

mehr