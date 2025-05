LPI-J: Einbruch in Grillhütte

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Sulza: Einfach weitergefahren ist am Donnerstagmorgen ein Multicar nach einer seitlichen Touchierung mit einem entgegenkommenden Renault. Beide befuhren gegen 06:30 Uhr die Kreisstraße zwischen Großbockedra und Sulza, als sie sich in Höhe des Abzweiges Schiebelau seitlich trafen und jeweils Schaden am anderen Fahrzeug verursachten. Der Fahrer des grünen Multicars, welches vermutlich Holz ...

mehr